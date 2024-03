Gregory Bonutto (Tourtel Twist) : « on estime à 1 400 000 litres de bière consommés » pendant Paris 2024

En présence de Tony Estanguet, la marque du groupe brassicole Kronenbourg a dévoilé ce matin son dispositif pour Paris 2024.

2024, c’est un peu l’année du défi pour Tourtel Twist. Supporter officiel de Paris 2024, la marque de bière sans alcool fruité va enchainer le Tour de France puis les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Un défi que la marque appréhende avec beaucoup de confiance et d’excitation à en croire Gregory Bonutto, vice président CHD de Kronenbourg : « On est prêt ! ».

Cet été, Tourtel Twist sera présent sur 34 sites de compétition olympique et paralympique ainsi que 9 lieux de célébration. Si la marque n’avait pas de stand à son nom, les bières sans alcool fruitées seront vendues dans les points de vente.

Ou plutôt la bière sans alcool fruité, car Tourtel Twist a fait le choix de ne commercialiser que la saveur citron. Étant la première référence de la marque, la stratégie fait sens. « Les Jeux, c’est l’événement le plus grand public du monde donc on a fait le choix de mettre en avant le produit qui parle le plus au grand public » explique Gregory Bonutto.

Cet été, ça va boire !

« Avec les équipes de Paris 2024, on estime à 1 400 000 litres de bière consommés sur les sites de compétitions et célébrations » poursuit-il. Et pour répondre à cette demande, la marque a fait le choix de servir de la bière sans alcool Tourtel Twist pression aux clients. Au total, 1 000 tirages de bière pression auront lieu tous les jours pendant 2 semaines. Par conséquent, les vendeurs suivront une formation pour s’assurer du bon service des boissons.

À noter qu’en application de la loi Évin, les lieux de compétition et de célébration de Paris 2024 seront sans alcool. Également détenteur de la marque 1664, Kronenebourg va mettre à disposition le Tourtel Twist citron donc, mais aussi la 1664 0,0%. Sur place, ce sont les concessionnaires qui fixeront le prix de vente.

Tourtel Twist pourra aussi compter sur sa team d’athlète composée par Arnaud Gauthier-Rat et Youssef Krou (beach-volleyeurs), Alexandre Lloveras (para-cycliste) et Laure Ustaritz (para-athlète sur 400m). 4 athlètes français, pas tous qualifiés pour les Jeux mais que la marque mettra en avant.

9 millions de packs aux couleurs de Paris 2024

À partir d’aujourd’hui, 9 millions de packs canettes et bouteilles aux couleurs de Paris 2024 seront vendues en grande surface. Une rapidité que Tony Estanguet a d’ailleurs souligner en début de conférence : « Je tiens à remercier Tourtel Twist. Le partenariat a débuté en septembre et en 6 mois, il y a déjà des produits au look Paris 2024. Un partenariat de fête et de célébration à l’image des Jeux. »

En canette, les saveurs citron et framboise seront vendues 4,50€ contre 4,60€ pour le goût citron vert. Pour les bouteilles, le prix sera de 4,45€ pour les saveurs citron et framboise et 4,80€ pour le citron vert. En magasin, Tourtel Twist fera quelques animations et bénéficie également de 2 spots publicitaires de 20sec qui seront diffusées sur « le groupe TF1 à plus de 50% ».

Tourtel Twist prépare les Jeux ! 9 millions de packs au design Paris 2024 seront mis en vente en grande surface à partir d’aujourd’hui. Le Supporter Officiel de @Paris2024 vendra uniquement la saveur citron sur les sites de compétition et célébration. #Paris2024 pic.twitter.com/lOI0twgwCM — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) March 25, 2024

Mais c’est principalement à La Gaîté Lyrique, partenaire de la marque « depuis des années », que Tourtel Twist sera présent pendant les Jeux. Là-bas des animations en accès libre et gratuit seront proposées. Si « la programmation exacte reste à définir, il est très probable qu’en cas de médailles, les athlètes de la team passeront par ici » précise Gregory Bonutto.

Enfin, pour faire profiter ses salariés, Tourtel Twist promet que 40% d’entre eux assisteront aux épreuves olympiques et paralympiques de Paris 2024.

