On fait le bilan du casting E.Leclerc et le job de pilote du melon sur la caravane publicitaire du Tour de France 2024

Partenaire Majeur du Tour de France et sponsor du maillot à pois depuis 2019, E.Leclerc a lancé il y a quelques jours un casting pour trouver le pilote d’un des véhicules de la caravane publicitaire.

Pour tenter de retenir l’attention des millions de spectateurs présents sur le bord des routes chaque année, les marques présentes dans la caravane du Tour redouble de créativité pour proposer un ensemble spectaculaire.

Parmi ces véhicules, E.Leclerc se démarque par la présence d’un melon géant qui « habille » un quad. Et c’est pour ce melon que l’enseigne recrute un pilote.

Plus de 5 millions de vues sur TikTok !

Pour mettre en avant cet appel à candidatures, l’enseigne de grande distribution a réalisé une vidéo diffusée sur TikTok. En quelques jours, le contenu posté sur le compte « Le Melon E.Leclerc » a enregistré plus de 5 millions de vues ! De nombreux médias ont également fait écho de ce casting offrant une visibilité importante au recrutement.

« Le recrutement remporte un énorme succès. Nous sommes déjà à plusieurs centaines de candidatures reçues, dont certaines sont particulièrement originales. Je pense notamment à Olivier, agriculteur qui produit des melons bio et à Alex et sa demande en mariage, qui nous ont beaucoup fait sourire. Nous avons aussi des CV sous forme de melon, des montages photo » nous précise Lionel Milesi, Directeur Communication MDD E.Leclerc. « Notre agence en charge du recrutement étudie tous les profils reçus. Le poste reste ouvert jusqu’au 24/5 mais des premiers entretiens auront lieu dès les jours à venir »

Outre cette vidéo « taillée sur mesure » pour les réseaux sociaux, d’autres contenus ont été postés autour de ce recrutement. Pour rappel, le dispositif E.Leclerc sur la Caravane du Tour est géré par l’agence Idéactif.

L’annonce du recrutement

> TYPE DE CONTRAT : CDD du 29/06 au 21/07

> MISSIONS :

– conduite : pilotage d’un quad événementiel aux couleurs de E.Leclerc, selon le respect des normes et des consignes mises en place par ASO l’organisateur,

– sécurité : maîtrise parfaite de son véhicule (vigilance/prudence)

– logistique : montage du dispositif, aide au chargement des goodies

– entretien : nettoyage et rangement du véhicule

– communication : vous pourrez être amené à répondre à des demandes d’interview et réaliser des contenus photo/vidéo pour les réseaux sociaux de la marque

QUALITÉS REQUISES :

– conduite : titulaire du permis de conduire (3 ans minimum) et habitué à la conduite de quad, des tests d’aptitudes sont à passer pour garantir la maîtrise du véhicule

– état d’esprit : toujours de bonne humeur, dynamique, souriant(e), optimiste, aisance relationnelle

– esprit d’équipe : vous serez amené à vivre en collectivité 24h/24, et travailler avec une équipe pendant 3 semaines.

– communication avec le chef caravane et le chef de projet de votre employeur (l’agence Idéactif en charge de la caravane E.Leclerc)

– physique : sportive, endurante, résistante

– bonne présentation : vous représentez une marque

Pour postuler, envoyez votre CV à cette adresse -> melon.e.leclerc@ideactif.fr

A lire aussi