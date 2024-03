Netflix va diffuser une série documentaire sur le triplé de Manchester City

Hier, Manchester City a annoncé l’arrivée d’une série documentaire qui retracera la saison 2022-2023 sur Netflix.

D’après le média anglais du Daily Mail, Netflix aurait payé « une somme à 7 chiffres » au club mancunien pour récupérer les images du triplé historique filmées par les équipes du club.

La plateforme va ainsi diffuser 6 épisodes qui donneront accès aux coulisses de la conquête de la Ligue des Champions, de la Premier League et la FA Cup par Man City.

Ce n’est pas la première fois qu’une plateforme fera vivre les inside de l’équipe de Pep Guardiola puisque le programme « All or Nothing » de Prime s’était focalisé sur la saison 2017/18 du club.

« De l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City et la présaison aux États-Unis, jusqu’aux dernières semaines de la saison de Premier League, en passant par la finale de FA Cup à Wembley et la première victoire du club en finale de Ligue des champions à Istanbul, « Together: Treble Winners » retrace l’incroyable saison du club du début à la fin, avec des images inédites » explique le club de Premier League sur son site officiel.

🚨🎥 « Together : Treble Winners » la série sur le triplé de Manchester City arrive sur Netflix. Date de sortie : le 2 avril. 🏆 🏆 🏆 ➡️ https://t.co/c1nq7Dyjte • — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) March 5, 2024

