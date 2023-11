JO d’hiver 2030 dans les Alpes françaises et 2034 à Salt Lake City ? En quoi consiste le dialogue ciblé ?

Cet après-midi, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé que les Alpes Françaises et Salt Lake City-Utah étaient les hôtes pressentis pour les JO d’hiver 2030 et 2034.

« A la suite d’une recommandation de la commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver du Comité International Olympique (CIO), la commission exécutive du CIO a respectivement invité aujourd’hui le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis (USOPC) à un dialogue ciblé en vue d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, et l’édition 2034 à Salt Lake City-Utah » explique le CIO. « Le CIO va maintenant entamer des discussions plus détaillées avec les hôtes pressentis. Dirigées par les Comités Nationaux Olympiques (CNO) de chaque pays, ces discussions sont organisées dans le but d’attribuer les deux éditions de Jeux lors de la 142e Session du CIO en juillet à Paris »

Invitation faite aux Alpes françaises de participer à un dialogue ciblé dans la perspective d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030! Pour mémoire, Albertville 1992 étaient les derniers Jeux Olympiques d'hiver à avoir eu lieu en France! pic.twitter.com/cN31ucoNN8 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) November 29, 2023

Selon l’étude de faisabilité du CIO pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, 14 Partenaires Nationaux de Paris 2024 ont exprimé leur intérêt en faveur de la candidature.