La FFF est en passe de confier la diffusion de sa nouvelle Ligue 3 à la chaîne de la LFP, Ligue 1+.

La nouvelle Ligue 3 professionnelle, lancée par la Fédération française de football (FFF) dès la saison prochaine, devrait être diffusée sur Ligue 1+. Les discussions entre la Fédération et la Ligue de football professionnel (LFP) sont très avancées pour un accord courant jusqu’en 2029, révèle le quotidien L’Equipe.

La plateforme de la LFP s’est montrée la plus intéressée lors de l’appel d’offres. Le modèle envisagé reste modeste : Ligue 1+ prendrait en charge les coûts de production et verserait des droits limités. Deux créneaux sont prévus selon nos confrères : le jeudi soir et le samedi après-midi, sans concurrence directe avec la Ligue 1.

Quid de la Coupe de France ?

La compétition réunira 18 clubs, pour un budget estimé à 11 millions d’euros, sous l’impulsion du président de la FFF, Philippe Diallo.

En parallèle, le dossier des droits de la Coupe de France reste en suspens, toujours selon L’Equipe. Si beIN Sports a prolongé jusqu’en 2030, aucun accord n’a encore été trouvé avec France Télévisions, qui souhaite réduire sa contribution.

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