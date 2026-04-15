Happee Services signe un nouveau contrat de cinq ans avec ASO et continue de gérer les sanitaires mobiles du Tour de France.

Happee Services poursuit son partenariat avec le Tour de France. La marque du groupe Enygea a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Amaury Sport Organisation (ASO), confirmant son rôle de partenaire technique officiel.

Concrètement, Happee Services est notamment en charge du déploiement des sanitaires mobiles sur l’ensemble de l’épreuve. Un dispositif clé sur un événement itinérant comme le Tour, qui nécessite l’installation et la gestion de milliers d’équipements à chaque étape.

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Marque habituée des grands rendez-vous

Depuis 2014, l’entreprise accompagne la Grande Boucle en mobilisant des équipes terrain, logistique et exploitation capables de suivre le rythme du peloton pendant près d’un mois. Ce renouvellement vient valider ce savoir-faire opérationnel sur des événements complexes.

Habituée des grands rendez-vous, la marque intervient aussi sur des sites comme le Stade de France ou des festivals majeurs comme Solidays et Rock en Seine.

Ce partenariat s’inscrit enfin dans la stratégie de développement d’Enygea, qui poursuit son expansion en Europe avec 132 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, dont 40 % à l’international.

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