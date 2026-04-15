Canal+ va utiliser, ce dimanche 19 avril, un drone pour filmer le derby Racing 92–Stade Français, une première en Top 14.

Alerte nouveauté en Top 14. Le diffuseur historique Canal+ innove sur la diffusion du championnat français. À l’occasion du derby entre le Racing 92 et le Stade Français, disputé à la Paris La Défense Arena, la chaîne utilisera un drone pour capter des images en direct, selon les informations du journal L’Equipe.

Une première à ce niveau en France. Jusqu’ici, ce type de dispositif n’avait jamais été déployé pour un match de Top 14. L’environnement fermé de l’Arena facilite cette expérimentation, en échappant aux contraintes classiques de la réglementation aérienne.

Déjà testé au rugby à 7

L’objectif est d’enrichir la réalisation avec de nouveaux angles de vue, plus immersifs et dynamiques. Le drone sera piloté à distance et actif pendant la rencontre. Canal+ avait déjà mené un test sur un match de rugby à 7 dans la même enceinte.

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Ce nouveau dispositif marque une étape supplémentaire dans l’évolution des standards de production du rugby en France. A voir si ça apporte vraiment un plus au téléspectateur…

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