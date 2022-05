Lionel Messi nouvel ambassadeur de l’Arabie Saoudite (Visit Saudi)

Depuis plusieurs années, l’Arabie Saoudite accueille de nombreux évènements sportifs afin de promouvoir le pays comme nouvelle destination touristique. Cette semaine, l’office de tourisme local accueille la venue de Lionel Messi.

Après la Formule 1, la boxe, le Dakar, la Super Coupe d’Espagne ou encore le rachat du club de Premier League de Newcastle, l’Arabie Saoudite semble passer un nouveau cap dans sa stratégie de communication par le sport et de « soft power ».

En ce début de semaine, Lionel Messi, attaquant du Paris Saint-Germain, a partagé un contenu sponsorisé par « Visit Saudi » sur ses réseaux sociaux, avec l’argentin et son compatriote Leandro Paredes à bord d’un bateau en visite sur la Mer Rouge.

De son côté, l’officie du tourisme d’Arabie Saoudite a salué la venue de Leo Messi. « De la mer Rouge à l’historique Djeddah, l’aventure d’une vie vous attend ».

Comme le précise le quotidien saoudien pro-gouvernemental Al Riyadh, le ministre du Tourisme, Ahmed Al-Khatib, a confirmé que Lionel Messi devenait le nouvel ambassadeur du tourisme au Royaume d’Arabie saoudite. « Aujourd’hui, j’accueille Lionel Messi et ses amis en Arabie saoudite pour des vacances spéciales. Ce n’est pas sa première visite dans le Royaume, et ce ne sera pas la dernière, et je suis heureux d’annoncer Messi en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien ».

D’un point de vue diplomatique, certains verront certainement la confirmation du réchauffement des relations entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, l’employeur de Messi (Si un joueur est libre de signer des contrats individuels, on ne sait pas publiquement si des clauses existent dans son contrat signé avec le PSG lui interdisant de signer avec telle ou telle organisation…)

