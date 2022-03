Lionel Messi nouvel ambassadeur de Socios.com, un deal à 20 millions de dollars ?

Hier, l’application Socios.com a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Lionel Messi. L’attaquant argentin devient ambassadeur global de l’éditeur de Fan Tokens pour 3 ans.

Selon l’agence Reuters, le contrat signé devrait rapporter quelques 20 millions de dollars à Leo Messi.

Pour rappel, Socios.com est partenaire de nombreux clubs et autres organisations sportives et leur propose de monétiser leurs communautés digitales via des jetons que vous achetez et qui vous permettent de participer à différentes prises de décision comme choisir un message dans le vestiaire, le choix des maillots… Les détenteurs de Fan Tokens peuvent également remporter de nombreuses dotations comme des NFT, des expériences et autres produits dérivés comme des maillots portés en match.

« Les supporters méritent d’être reconnus pour leur soutien. Ils méritent d’avoir la possibilité d’influencer les équipes qu’ils aiment. Socios.com existe pour améliorer l’expérience des supporters, pour leur permettre d’être plus » détaille l’actuel joueur du PSG, un club par ailleurs sous contrat avec Socios.com.

Pour le fondateur de Socios.com Alexandre Dreyfus, Socios va pouvoir travailler avec Lionel Messi sur des campagnes TV et digitales lors des 3 prochaines années afin de promouvoir son offre. Sur l’année 2022, Socios.com prévoit d’investir jusqu’à 50 millions de dollars en publicité TV et digital.

Pour accompagner cette annonce, Socios a réalisé un spot vidéo mettant en scène Lionel Messi autour de la signature « be more than a fan » de la société. Dans les jours à venir, une autre figure du foot devrait également tourner une vidéo promotionnelle pour la plateforme. S’agira-t-il de Radamel Falcao qui a récemment demandé à sa communauté de choisir sa célébration de but ?

« Nous sommes ravis d’annoncer que Lionel Messi est notre nouvel ambassadeur mondial de la marque et nous sommes impatients de construire ensemble un avenir plus inclusif, plus passionnant et plus gratifiant pour les fans du monde entier. Nous avons fait de grands pas en avant ces dernières années, mais, si les fans de football savent une chose, c’est qu’avec Lionel Messi à vos côtés, tout est possible. » explique Alexandre Dreyfus, dans un communiqué.

