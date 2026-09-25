Pour le dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine, adidas a imaginé un maillot collector riche en symboles. Il sera porté le 6 octobre face au Bénin.

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Un dernier numéro 10 sous les couleurs de l’Albiceleste, avec une tenue pensée spécialement pour l’occasion. À quelques jours des adieux de Lionel Messi avec l’Argentine, adidas dévoile un maillot spécial qui sera porté le 6 octobre face au Bénin.

La marque aux trois bandes a largement puisé dans les symboles argentins. Le traditionnel bleu ciel et blanc est accompagné de nombreux détails dorés, notamment sur le blason, les numéros et les finitions. Le Soleil de Mai, présent sur le drapeau national, s’étend sur l’avant et l’arrière du maillot. Dans le dos, le numéro 10 doré vient se fondre au cœur du symbole.

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Le logo de Messi remplace celui d’adidas

Autre particularité : le logo performance d’adidas laisse exceptionnellement sa place au logo personnel de Lionel Messi. Un marquage commémoratif réunissant le numéro 10, des branches de laurier et le Soleil de Mai complète l’ensemble. Le maillot intègre également la technologie CLIMACOOL+ de l’équipementier.

adidas accompagne ce lancement d’une collection plus large comprenant des vêtements d’avant-match, des shorts, des chaussettes et différentes pièces lifestyle. Disponible à partir de ce 25 septembre, elle célèbre une carrière internationale marquée notamment par le sacre mondial de 2022.

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