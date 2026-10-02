Nathalie Nénon-Zimmermann nommée Directrice des Partenariats de LFP Media

LFP Media annonce la nomination de Nathalie Nénon-Zimmermann au poste de Directrice des Partenariats. Elle aura notamment pour mission d’accélérer le développement des revenus commerciaux liés à la Ligue 1 McDonald’s et à la Ligue 2 BKT.

Rattachée à Olivier Bramly, Directeur Général de LFP Media, elle supervisera plusieurs activités : sponsoring, publicité, promotion événementielle et licensing en France. L’objectif sera notamment de renforcer l’attractivité des compétitions professionnelles françaises auprès des marques et de développer de nouvelles opportunités commerciales.

Cette arrivée intervient dans un contexte où LFP Media cherche à diversifier et valoriser ses actifs. Une stratégie déjà évoquée dans nos colonnes par Matthieu Maignal au sujet du sponsoring de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Plus de 25 ans dans le sport et les médias

Diplômée de l’ESSCA, Nathalie Nénon-Zimmermann possède plus de 25 ans d’expérience dans le sport, les médias et le marketing. Après Mars et l’organisation de France 98, elle a notamment travaillé pour M6 et Sportfive avant de prendre la direction mondiale de Kantar Sport.

Elle rejoint ensuite Webedia, puis l’Olympique de Marseille comme Directrice Générale Adjointe en charge du marketing et des revenus. Plus récemment, elle dirigeait Oxygen Solutions et occupait également la fonction de secrétaire générale de la SporTech pour la mandature 2025-2026.

Cette nomination accompagne les ambitions de développement de LFP Media, qui multiplie les initiatives autour de ses compétitions. La société s’est notamment associée à Sorare autour de la Ligue 1.

Nathalie Nénon-Zimmermann devra désormais mettre son expérience des détenteurs de droits et des marques au service de la croissance des revenus de LFP Media.