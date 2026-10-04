À un an du Mondial 2027, la FFR étoffe encore son portefeuille commercial avec cinq nouveaux partenaires. Et l’arrivée attendue de CMA CGM pourrait bientôt compléter le tableau.

Cinq nouveaux partenaires et bientôt un nouveau sponsor majeur sur le maillot des Bleus ? À un an de la Coupe du monde 2027 en Australie, la Fédération française de rugby (FFR) continue de renforcer son portefeuille commercial.

La FFR annonce dans un communiqué de presse l’arrivée de Louvre Hotels Group, Novo, Unilever, Au Bureau et Pierret. Le premier devient hébergeur officiel jusqu’en 2029 et mettra notamment son réseau de 1.700 hôtels au service des déplacements des clubs amateurs. Novo s’engagera autour du sport-santé et de la prévention de l’obésité et du diabète, tandis qu’Unilever activera son partenariat avec plusieurs de ses marques, dont Dove, Axe et Signal.

Avec adidas jusqu’en 2028

Au Bureau, partenaire jusqu’en 2028, compte de son côté faire de ses 215 pubs-brasseries des lieux de rassemblement pour les supporters. Le spécialiste belge des portes et fenêtres Pierret s’engage jusqu’en 2029 et devient le premier partenaire belge de la Fédération.

Ces signatures portent à 14 le nombre de nouveaux partenaires ayant rejoint la FFR en trois ans. adidas a parallèlement prolongé son contrat jusqu’en 2036, tandis que TCL et TENA ont renouvelé leur engagement.

La prochaine annonce pourrait être encore plus importante : CMA CGM devrait prochainement succéder à Altrad comme sponsor maillot du XV de France, pour un contrat précédemment évoqué autour de 10 millions d’euros par an.

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