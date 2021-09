« ISG Sport Business Management » devient école de commerce officielle de la NBA en France

Ce matin, la NBA et l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) ont annoncé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel.

Dans le cadre de cet accord, l’ISG devient l’école de commerce officielle de la NBA en France. « L’annonce coïncide avec le lancement par l’ISG de sa Sport Business Management School (ISG Sport Business Management) » précise le communiqué.

« Aujourd’hui, alors que nous relevons un nouveau défi dans un secteur innovant et captivant avec la création de l’ISG Sport Business Management (SBM) school, nous sommes extrêmement fiers d’annoncer notre partenariat avec la NBA », précise Marc Sellam, PDG et fondateur de IONIS Education Group, « notre objectif étant de former les futurs dirigeants qui façonneront l’industrie du sport de demain, il est logique de s’associer à une ligue sportive prestigieuse et avant-gardiste comme la NBA, avec laquelle nous partageons des valeurs similaires : l’esprit d’entreprise, l’innovation et un état d’esprit international ».

Récemment, c’est le Stade Français Paris qui signait un partenariat avec une autre école de commerce, l’ESSEC Business School.