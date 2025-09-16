Réseaux Sociaux

L’Olympique de Marseille booste son impact RSE en Europe avec Treizième Homme

ParMathieu Portogallo
16 septembre 2025
L'Olympique de Marseille booste son impact RSE en Europe avec Treizième Homme L'Olympique de Marseille booste son impact RSE en Europe avec Treizième Homme

À l’occasion de son retour sur la scène européenne, ce soir lors d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Real Madrid (à suivre à 21 h sur Canal+), la formation phocéenne arborera fièrement le logo de Treizième Homme sur son maillot, un symbole fort qui dépasse le cadre du sport pour incarner les valeurs et l’engagement social du club.

Si le public français sera particulièrement attentif à la rencontre opposant le Real Madrid à l’OM ce soir pour l’entrée en lice des Olympiens en Ligue des Champions, cette rencontre de gala sera également une formidable vitrine pour la politique RSE portée par le club présidé par Pablo Longoria. Et pour cause, l’initiative Treizième Homme s’affichera  en effet fièrement sur les maillots du onze olympien.

Dans les faits, cette organisation réunit les programmes structurants du club et connecte des projets porteurs de sens et à fort impact dans les domaines suivants : éducation, cohésion sociale, pratique sportive et protection de l’environnement.

Bien plus qu’un symbole, cette initiative reflète la mission de l’OM : fédérer et faire rayonner Marseille, en France comme à l’international, au cœur de sa campagne européenne.

