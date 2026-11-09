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XV de France : 4,56 millions de téléspectateurs devant France-Fidji, TF1 largement leader des audiences

ParThibaut Dalegre
9 novembre 2026
Capture d'écran Instagram/@francerugby

La victoire du XV de France face aux Fidji (54-17) a rassemblé 4,56 millions de téléspectateurs sur TF1. Avec 28,3 % de part d’audience, la chaîne s’est imposée en tête des audiences samedi soir.

Les Bleus séduisent toujours les téléspectateurs. Pour leur premier match de l’automne, les joueurs du XV de France ont réuni 4,56 millions de personnes devant TF1, samedi 7 novembre, lors de leur large victoire face aux Fidji (54-17) en Championnat des nations.

Selon les chiffres de Médiamétrie, la rencontre disputée à Lyon a enregistré 28,3 % de part d’audience, permettant à TF1 de se placer en tête des audiences en prime time.

Moins fort que l’an passé

Un résultat toutefois inférieur à celui enregistré un an plus tôt, lorsque 6,2 millions de téléspectateurs avaient suivi le premier match de la tournée d’automne face à l’Afrique du Sud.

Les autres rencontres internationales ont également attiré du public. Le succès de la Nouvelle-Zélande face à l’Écosse (43-21) a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs sur TF1, soit 16,1 % de part d’audience.

Sur TMC, la victoire de l’Afrique du Sud contre l’Italie (66-7) a réuni 258.000 téléspectateurs, pour 2,6 % de part d’audience.

A lire aussi : XV de France : la FFR officialise la fin du partenariat avec Altrad, plusieurs candidats encore en lice pour lui succéder

ParThibaut Dalegre
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