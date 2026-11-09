Coup de théâtre dans la course à l’Élysée. Le judoka Teddy Riner, quintuple champion olympique, a annoncé ce lundi 9 novembre sa candidature à la présidentielle de 2027, sous la bannière « La France qu’on veut ».

Teddy Riner se lance dans un tout autre combat. Le judoka français, quintuple champion olympique, a annoncé ce lundi 9 novembre sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, dans une vidéo publiée sur son compte X.

« Je vous le dis les yeux dans les yeux : je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », déclare le sportif de 37 ans, qui lance dans la foulée son propre parti, baptisé « La France qu’on veut ».

La résignation n’est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l’heure est venue de prendre ses responsabilités. Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027. #TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

Conscient de la surprise provoquée par cette annonce, Teddy Riner assume son manque d’expérience politique. « Je sais ce qu’on va dire de moi. Il est fou, il n’est pas du sérail, il n’a pas les codes, il n’a jamais fait de politique », reconnaît-il, avant d’affirmer : « Le combat a toujours fait partie de moi. »

Devenir « le président qui fédère »

Dans un entretien accordé au Parisien, le champion explique vouloir devenir « le président qui fédère », sans se positionner à droite ou à gauche.

Sa réflexion aurait débuté après les Jeux olympiques de Paris, marqués par un élan de rassemblement national.

« Je ne suis pas qu’un judoka. Je refuse qu’on me réduise au statut de champion », insiste Teddy Riner, qui affirme vouloir « relever la France ». Rien que ça.

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