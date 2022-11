Louis Vuitton réunit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans une campagne publicitaire à l’occasion de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

A l’occasion du début de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, la marque de luxe Louis Vuitton a décidé de marquer les esprits avec une campagne publicitaire réunissant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Célébrant deux des footballeurs les plus talentueux, la campagne shootée par la photographe américaine Annie Leibovitz a de quoi marquer les esprits. Justement, Louis Vuitton, en réunissant Lionel Messi et Cristiano autour des célèbres malles et bagages en train de jouer une partie d’échecs, a souhaité rappeler que la victoire est un état d’esprit (Victory is a State of Mind).

A travers la vidéo « behind the scenes » tournée, on remarquera que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas participé en même temps à la séance photo et ne se sont donc pas croisés.

Une photographie que vous pouvez retrouver en double page dans le journal L’Equipe du jour.

Une campagne relayée évidemment par les deux joueurs sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram qui compte quelques 500 millions de followers, Cristiano Ronaldo a généré quelques 30 millions de likes sur la photo. De son côté, Leo Messi, 375M de followers sur Insta, a généré 23 millions de likes. De quoi assurer une forte visibilité à cette campagne impactante.

Pelé, Maradona et Zidane en 2010

Pour rappel, en 2010 et en marge de la Coupe du Monde de la FIFA organisée en Afrique du Sud, Louis Vuitton avait fait sensation avec une campagne publicitaire réunissant Diego Maradona, Pelé et Zinédine Zidane autour d’un baby-foot.

Messi et Ronaldo ensemble pour Samsung en 2014

Ces dernières années, rare sont les marques qui ont pu réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur une même campagne publicitaire. On peut citer l’exemple de Samsung lors de la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil pour promouvoir sa gamme Galaxy.