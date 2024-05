Louis Vuitton réunit Roger Federer et Rafael Nadal dans la publicité « Certains voyages se transforment en légendes »

En fin de semaine dernière, Louis Vuitton a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire de grande ampleur réunissant Roger Federer et Rafael Nadal.

Alors que les qualifs’ de Roland-Garros se déroulent cette semaine, la marque de luxe du groupe LVMH s’offre « Fedal » autour de la signature « Certains voyages se transforment en légendes ».

Pour ce nouveau volet de la campagne « Core Values », la photographe Annie Leibovitz a shooté les deux légendes au sommet de la chaîne de montagnes des Dolomites, en Italie. L’occasion de réaliser de nombreux clichés promotionnels ainsi que du contenu vidéo avec des interviews et des « behind the scenes ».

Précisons que les montres Rolex et Richard Mille, deux marques qui n’appartiennent pas à LVMH, sont bien visibles aux poignets des légendes du tennis.

L’occasion également pour la marque de promouvoir et mettre en avant son sac à dos (modèle Christopher MM) vendu au prix de 2 750 euros.

Je sais combien d’icônes importantes ont participé à cette campagne. Je suis donc très fier d’en faire partie à mon tour, surtout avec Roger qui fut sans doute mon plus grand rival et est, aujourd’hui, un ami proche. Dans ma carrière, j’ai accompli bien plus que je n’aurais pu l’imaginer. Au final, l’essentiel est ce que l’on peut laisser derrière soi en tant qu’être humain », précise Rafael Nadal.

« C’est une occasion unique de travailler avec Rafa. Après avoir été de tels rivaux, je suis heureux que nous puissions, en fin de carrière, faire cette campagne ensemble. Pour moi, l’instant présent est un symbole fort : côte à côte au sommet des montagnes. C’est un moment très particulier pour nous », ajoute Roger Federer.

« Cela fait 17 ans que j’ai lancé la première Core Values, avec Antoine Arnault, et je suis heureux de redonner vie à cette campagne culte. Chacun des chapitres Core Values célèbre l’héritage du voyage Louis Vuitton, les collaborations avec des personnes exceptionnelles et la transmission tant physique qu’émotionnelle. Ce fut extraordinaire de travailler avec Roger Federer et Rafael Nadal sur ce nouveau volet – deux athlètes inspirants, amis et rivaux acharnés, témoins de la discipline et de l’excellence de leurs parcours sportifs », complète Pietro Beccari, Président-directeur général de Louis Vuitton.

Rappelons que Roger Federer est déjà proche du groupe LVMH puisque le suisse est ambassadeur de la marque de champagne « Moët & Chandon » depuis plusieurs années.

