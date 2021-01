Média – La chaîne Sport en France se rapproche de France TV Sport

En début de semaine, France TV Sport a annoncé un partenariat avec la chaîne Sport en France lancée en 2019.

Dans le cadre de cet accord, France tv sport aura la possibilité de diffuser en direct sur sa plateforme digitale france.tv des événements Sport en France. D’autre part, Sport en France pourra diffuser certains reportages et documentaires des émissions Stade 2 et Tout le Sport.

Les passionnés de sport pourront notamment suivre sur la plateforme digitale de France TV des matchs de la Ligue Butagaz Energie, le championnat de France de handball féminin.

Reste à savoir si des matchs de basket de Jeep Elite et de Pro B pourraient avoir les honneurs du site France TV également dans les semaines à venir. Cette saison, la LNB a en effet signé un partenariat de diffusion avec Sport en France.

« A l’instar du partenariat conclu il y a plusieurs mois avec Molotov, cet accord gagnant-gagnant avec France Télévisions permet d’apporter une visibilité additionnelle qualifiée et conséquente aux contenus de Sport en France, toujours dans l’intérêt de la diffusion du maximum de disciplines sportives » commente Guillaume Sampic, directeur général de Media 365, dans un communiqué. « Par ailleurs, la refonte intégrale du site Sportenfrance.com est une nouvelle étape au niveau digital qui va amener le media Sport en France, à élargir son offre dans les prochains mois. » Pour rappel, un autre acteur tricolore, Sportall, se positionne comme plateforme OTT de diffusion sportive.

France 3 Région va « muscler » son offre de sport en direct

Sans lien direct avec cette annonce, ajoutons que certaines chaînes régionales de France 3 devraient diffuser de plus en plus de rencontres sportives dans les semaines et mois à venir.

Ce dimanche, France 3 Centre-Val de Loire va diffuser un match de Pro B entre l’ADA Blois Basket et Quimper. La semaine dernière, la chaîne a également diffusé un match d’EuroLeague Women entre Bourges basket et Landes Basket.

Un peu plus de 20 ans après la diffusion d’un Limoges – Angers le 12 Novembre 2000, le championnat de France de Basket de Pro B fait son grand retour sur France télévisions et plus particulièrement sur France 3 Centre-Val de Loire.