Média – Le dispositif CANAL+ pour le premier Grand Prix de F1 2022 à Bahreïn

Ce week-end, la saison 2022 de Formule 1 débute avec le Grand Prix de Bahreïn. Diffuseur du championnat du Monde depuis 2013, le Groupe CANAL+ offrira à nouveau une couverture complète des courses.

Après une saison 2021 record, CANAL+ peut nourrir de grosses ambitions pour la F1 cette saison. L’année dernière, la saison qui a sacré Max Verstappen lors du dernier Grand Prix, a enregistré une audience moyenne de 1,14 million de téléspectateurs, en hausse de 18% par rapport à la saison 2020, et de +50% sur deux ans.

Des essais libres aux qualifications jusqu’à la course de dimanche, les abonnés CANAL+ ne rateront rien. Une immersion totale complétée par de nombreux documentaires et autres rendez vous.

Aux commentaires, le duo Julien Febreau et Jacques Villeneuve reprend du service et vous donne rendez-vous au premier virage. Ce week-end, Eric Boullier, directeur général du Grand Prix de France, sera présent samedi et dimanche sur les plateaux F1, proposés par Thomas Senecal, Margot Lafitte, Pauline Sanzey avec Paul Belmondo.

Vendredi 18 mars 2022 :

10h40 CANAL+ DÉCALÉ

RETRO F1 2021 – REVOLUTION

12h40 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 1 – ESSAIS LIBRES 1

15h40 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 1 – ESSAIS LIBRES 2

17h15 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 2 – QUALIFICATIONS

Samedi 19 mars 2022 :

10h40 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 3 – COURSE 1

12h40 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 1 – ESSAIS LIBRE 3

14h00 CANAL+

PLATEAU F1

14h55 CANAL+

GASLY INSIDE

15h30 CANAL+

FORMULE 1 – QUALIFICATIONS

17h05 CANAL+DÉCALÉ

PLATEAU F1

17h30 CANAL+DÉCALÉ

FORMULE 2 – COURSE 1

19h15 CANAL+

CANAL SPORTS CLUB

duplex à SAKHIR

Dimanche 20 mars 2022 :

09h30 CANAL+

PLATEAU F1

09h40 CANAL+

FORMULE 3 – COURSE 2

10h40 CANAL+

PLATEAU F1

11h30 CANAL+

FORMULE 2 – COURSE 2

13h00 CANAL+

MAX VERSTAPPEN « NÉ POUR GAGNER »

14h00 CANAL+

PARADE DES PILOTES

14h55 CANAL+

FORMULE 1 – « LA GRILLE »

15h55 CANAL+

FORMULE 1 – GRAND PRIX DE BAHREÏN

18h00 CANAL+

FORMULE 1 – FORMULA ONE, LE DEBRIEF