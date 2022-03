Cisco nouveau partenaire officiel du Real Madrid

Quelques jours après sa qualification en 1/4 de finale de l’UEFA Champions League face au PSG, le Real Madrid a officialisé cette semaine la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Cisco.

Dans le cadre de cet accord, Cisco va équiper le nouveau Santiago Bernabeu du plus grand réseau wifi 6 du continent à date, avec la volonté commune de transformer l’enceinte sportive comme l’une des plus avancées sur le plan technologique.

En tant que partenaire technologique officiel du club, Cisco va déployer sa technologie sur des solutions de connectivité, de sécurité, de centre de données et de signalisation numérique. Au total, plus de 1 200 points d’accès offriront une vitesse, une fiabilité et une bande passante accrues pour que les fans puissent profiter de leurs smartphones. En outre, plus de 1000 écrans seront installés dans l’ensemble du « complexe ».

« Grâce à ce partenariat avec Cisco, leader de la connectivité et de la gestion de contenu, le Santiago Bernabéu s’assure de pouvoir apporter des données, de la voix et de la vidéo à n’importe quel endroit, garantissant ainsi la plus large gamme de services et un spectacle inégalé dans le monde du football », a expliqué Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, dans un communiqué.

Pour rappel, Cisco a déjà collaboré il y a une dizaine d’années avec le Real Madrid.

