Imatta lance une collection de lunettes et masques de ski aux couleurs des franchises NBA

Imatta, marque de lunettes de soleil haut de gamme et partenaire officiel de la NBA, présente une nouvelle collection de trois modèles marqués des logos des franchises de la ligue américaine.

Des lunettes tendance aux couleurs des Lakers, ça vous tente ? Eh bien ça existe. La marque de lunettes australienne Imatta, partenaire officiel de la NBA, a présenté, fin février, une toute nouvelle gamme de produits aux couleurs de la ligue américaine et de ses franchises. Une nouvelle illustration de la puissance de la marque NBA déclinable à l’infini côté merchandising.

Miami Heat, Chicago Bulls, Boston Celtics ou simplement le logo de la NBA… il en a pour tous les goûts. Les 30 franchises sont représentés.

Trois modèles : goggles, visors et sunglasses

Cette collection inaugurale, déjà disponible dans les magasins Imatta du monde (sauf Chine et Amérique du sud) et en ligne sur le matadorproject.com, s’articule en trois catégories : les lunettes de sport style masque de ski (160 €) pour les amoureux de glisse ou de vélo, des visières anti-UV (70€) et des lunettes de soleil plus classiques (entre 70€ et 90€).

Goggles (masque de ski) :

Des masques qui pourront notamment servir aux joueurs NBA lors de la célèbre « Champagne Shower » qui accompagne le titre de champion. Ces dernières années, des masques de ski logotés Nike étaient portés par les joueurs dans le vestiaire.

Visors (Visière) :

Sunglasses :

La collection de lunettes de soleil est composée de cinq styles, en plus de deux formes en taille enfant.

« D’autres assortiments de produits sont en cours de développement pour l’été 2022 et au-delà », promet Imatta dans un communiqué.

