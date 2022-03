Média – Karim Benzema invité exceptionnel de Turbo pour les 35 ans de l’émission

A l’occasion de l’anniversaire de Turbo, Karim Benzema, qui fête lui aussi ses 35 ans en 2022, sera l’invité exceptionnel de l’émission, diffusée le 27 mars prochain. On verra l’attaquant du Real Madrid au volant de deux bolides sur un circuit, aussi à l’aise que sur les terrains de football.

L’année 1987 est un bon cru. Elle a vu naître deux icônes du sport français : l’émission de sport automobile Turbo, et le footballeur Karim Benzema. En 2022, les deux fêtent leurs 35 ans. En guise de clin d’œil, le programme diffusé sur M6 depuis trois décennies a invité l’attaquant de l’équipe de France pour participer à une émission exceptionnelle, diffusée le 27 mars prochain.

Ferrari, Bugatti, McLaren ou encore Audi et Lamborghini… l’avant-centre du Real Madrid est un dingue de voitures. Il les aime autant que les triplés face au Paris Saint-Germain.

Dominique Chapatte, présentateur et réalisateur historique de Turbo, a fait le déplacement à Madrid, accompagné de son acolyte Safet Rastoder. Et ils ne sont pas venus les mains vides.

McLaren 765 LT et Porsche Taycan Cross Turismo Turbo

Les deux hommes ont proposé au footballeur de conduire, sur circuit, deux bolides : la spectaculaire et sauvage McLaren 765 LT et la plus sage mais tout autant prestigieuse Porsche Taycan Cross Turismo Turbo, une voiture 100% électrique.

« Une volteface où l’on perçoit la même concentration que lorsqu’il est en situation de marquer un but »

Et KB9 s’avère être aussi à l’aise avec un volant dans les mains qu’un ballon dans les pieds. « Très franchement, il possède ce petit truc qu’ont tous les sportifs de haut-niveau. Cette capacité à tout de suite faire corps avec la machine » concède le journaliste Safet Rastoder. « Il suffit de voir son visage lorsqu’il décide de délivrer les 765 chevaux de la McLaren. Un visage qui se ferme en une fraction de seconde. Une volteface où l’on perçoit la même concentration que lorsqu’il est en situation de marquer un but. »

« Un joli coup de volant »

« Karim a accepté tout de suite notre invitation. Ce qui m’a ravi autant qu’inquiété parce que mes connaissances en matière de football relèvent du vide sidéral » plaisante Dominique Chapatte. « Mais heureusement j’ai découvert un champion d’un accès, d’une disponibilité et d’un naturel incroyable. Sans oublier un joli coup de volant. »

Cette émission exceptionnelle sera diffusée le dimanche 27 mars à 11 h 20. En amont, dès 10 h 50, un documentaire réalisé par Pierre Quatrefages reviendra sur les meilleurs moments de l’histoire de l’émission et sur l’impact de Turbo sur toute une génération de personnalités publiques : Alain Prost, Esteban Ocon, Jean-Paul Belmondo, Thierry Marx…

Les voitures de Karim Benzema

Il y a quelques mois, Karim Benzema avait évoqué sa passion des voitures sur sa chaîne YouTube. L’occasion de découvrir la collection de l’attaquant du Real Madrid composée notamment d’une Bugatti Veyron, McLaren, SLR, Mercedes G65 AMG, RS4, BMW M6, Bugatti Chiron, Audi RS Q8.

Dans la vidéo ci-dessous, l’international français évoque également sa première voiture, une Mini Cooper S acheté à un ami lorsqu’il évoluait à l’Olympique Lyonnais.

Il y a quelques années, un autre grand sportif français, Tony Parker, avait lui aussi participé à une émission automobile culte du PAF, Automoto (TF1). L’ancien joueur des SPURS avait notamment reçu à San Antonio Denis Brogniart?

