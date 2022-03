Roland-Garros dévoile quelques nouveautés pour l’édition 2022

Ce matin, la Fédération Française de Tennis (FFT) tenait une conférence de presse afin de présenter quelques nouveautés pour l’édition 2022 de Roland-Garros.

Côté sportif, l’annonce majeure est la mise en place dès cette année d’un super jeu décisif en 10 points à 6-6 dans le 5ème set. Une règle qui concerne dorénavant les 4 tournois du Grand Chelem.

Sauf catastrophe, le Grand Chelem parisien va retrouver cette année sa pleine capacité après deux éditions impactées par les mesures sanitaires prises en raison de la crise de la COVID-19. Une bonne nouvelle pour le tournoi qui fera de nouveau le plein concernant les recettes billetterie et hospitalités.

Concernant le ticketing, on retiendra la mise en place de l’offre « Annexes Up », ces 1 500 billets annexes qui donneront accès aux tribunes basses du court Philippe Chatrier en cas de faible affluence. Une initiative qui vise à offrir des tribunes pleines à toute heure de la journée. « Une de nos priorités est d’avoir un très bon taux de remplissage sur le court Philippe-Chatrier. « La double billetterie représente un gros challenge mais nos initiatives sont des outils supplémentaires » explique Amélie Mauresmo, nouvelle Directrice du tournoi.

Le partenariat avec Renault officialisé

Côté sponsoring, l’organisation des Internationaux de France de tennis a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Renault. Comme annoncé il y a quelques jours par le journaliste Eric Bassi, la marque au losange va bien succéder à Peugeot, partenaire de longue date de Roland-Garros. Ce nouveau partenaire de mobilité du tournoi mettra à disposition une flotte de véhicules avec une gamme électrifiée comprenant la nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique. Dans le détail, Renault intègre le rang des partenaires Premium au même titre qu’Emirates, Lacoste, Oppo et Rolex.

De la panneautique LED en bord de court

Comme c’est le cas dans les stades et de nombreux courts de tennis, Roland-Garros s’équipe cette année de panneaux LED en bord de court. Outre l’affichage des principaux sponsors du tournoi, la panneautique permettra de dynamiser le spectacle sportif avec notamment une scénarisation de l’entrée des joueurs sur le court.

Pour les matchs disputés en soirée, 10 au total, l’organisation promet une toute nouvelle scénarisation « avec l’objectif de créer un vrai rendez-vous avec les spectateurs, tous les soirs, à l’occasion du lancement des matchs. » En marge de l’entrée des joueurs, un film de présentation des joueurs sera diffusé sur les écrants géants du Philippe Chatrier. Les joueuses et les joueurs, eux, seront invités, dès leur sortie des vestiaires, à suivre un parcours immersif et lumineux, retransmis sur les écrans, qui les conduira jusqu’à l’entrée du court.

Une nouvelle signature « Move The Lines, with Style »

Pour cette édition 2022, Roland-Garros accueille également une nouvelle signature « move the lines, with Style », comprenez « bouger les lignes avec style ».

Pour cette première campagne, Roland-Garros décline cette signature sous différents formats avec des affiches mettant en avant des joueurs et joueuses comme Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Kristina Mladenovic ou encore Ashleigh Barty. « Le tournoi revendique ainsi sa singularité et souhaite faire bouger les lignes pour mieux mettre en avant les valeurs incarnées par le Grand Chelem parisien : la combativité, l’audace, l’élégance et l’engagement » explique la FFT.

Une « expérience joueur » renforcée

Si la « Fan Experience » est clé, elle l’est tout autant pour celle proposée aux acteurs du spectacle sportif, à savoir les joueurs et les joueuses.

Cette année encore, le tournoi de Roland-Garros va soigner l’accueil des joueurs en capitalisant sur son savoir-faire et ses équipements.

Une assistance téléphonique pour les difficultés d’ordre psychologique

L’organisation proposera notamment la création d’une bulle de bien-être pour que les joueurs et les joueuses puissent se reposer, s’isoler et se concentrer. Une initiative qui fait écho à la santé mentale qui est de plus en plus abordée publiquement. « Pour la première fois cette année, le tournoi proposera, en collaboration avec les circuits, une assistance téléphonique auprès des joueurs qui rencontreraient des difficultés d’ordre psychologique, tandis qu’une équipe de spécialistes sera également à leur disposition en présentiel, en cas de besoin. Amélie Mauresmo, nouvelle directrice du tournoi de Roland-Garros, sera la première ambassadrice du respect de la santé mentale des joueuses et des joueurs. Avec son équipe, elle se tiendra à leur disposition et sera à leur écoute tout au long du tournoi. Un crédit «bien-être» sera accordé pour la toute première fois aux joueurs et à leur entourage proche afin de leur faire découvrir les différents services proposés. »

Des conditions d’accueil optimisées

Suite à la construction du nouveau court Philippe-Chatrier, le tournoi peut désormais offrir des espaces plus spacieux et mieux adaptés aux joueurs. La décoration des lieux de vie (restaurants, zone médicale, etc.) va bénéficier d’une attention particulière afin de les rendre plus chaleureux. D’ici 2023, la FFT précise que les joueurs se sentiront « comme à la maison ».

Lors de leur séjour parisien, les joueurs et joueuses auront le choix entre 21 hôtels catégorisés en 3 thèmes : Proximité du stade, Centre-ville et Dépaysement. « Afin de limiter le temps de transport et de mieux répondre aux enjeux environnementaux, la distance moyenne entre les hôtels et le

stade a également été réduite passant de 7 à 5 km à vol d’oiseau » précise le communiqué.

Du côté de l’offre restauration, le tournoi promet des menus réalisés avec l’aide d’un nutritionniste tandis que la qualité nutritionnelle des aliments sera mise en avant à travers une signalétique adaptée. Par ailleurs, le restaurant joueurs du court Philippe-Chatrier sera désormais dédié exclusivement aux compétiteurs. « L’accès limité à cet espace permettra de protéger l’intimité des champions et de leur garantir les meilleures conditions possibles lors de leur repas. Un nouvel espace restauration baptisé Le Club House, au premier étage du court Philippe-Chatrier, devrait constituer un véritable lieu de rencontre et de convivialité entre les joueurs, leur entourage et les professionnels du tennis, autour d’une gastronomie plus premium ».

Enfin, l’application RG Players fait peau neuve cette année. Cet outil permettra de simplifier davantage le séjour des joueurs avec de nouvelles fonctionnalités : précommande de plats (click & collect), lien vers l’e-Shop de la Boutique Roland-Garros, rubrique «santé mentale», rubrique RSE «use & reuse» liée à la remise de gourdes aux joueurs, notifications quotidiennes sur les bons plans (restaurants, visites), etc.

