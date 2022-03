F1 – Google nouveau sponsor de McLaren, le navigateur Chrome sur les enjoliveurs et Android sur le capot

En marge du début de la saison 2022 de Formule 1 ce week-end, l’écurie MacLaren Racing a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Google.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, les logos Android et Chrome seront visibles sur les monoplaces (capot) et plus astucieusement les enjoliveurs (roues) des pilotes Lando Norris et Daniel Ricciardo. Une activation simple et efficace qui devrait donner des idées à d’autres écuries…

Outre cette visibilité, Google fournira également ses produits à l’équipe comme des appareils Android compatibles 5G.

Les couleurs de Google sur les enjoliveurs de la McLaren, ça me rappelle la Benetton B186… #F12022 #McLaren pic.twitter.com/xriWe7YH4V — Cladounnet 🍀 (@Cladounnet) March 16, 2022

New season, new phone. Welcome to the team @Android. 🤳 pic.twitter.com/MDI3FxgM1S — Zak Brown (@ZBrownCEO) March 17, 2022

Reste à savoir si Google activera son partenariat avec McLaren Racing autour de sa marque Pixel en éditant un smartphone aux couleurs de l’écurie. Ancien partenaire de l’équipe, la marque OnePlus avait proposé aux fans un téléphone portable cobrandé.

