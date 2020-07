Média – L’Olympique de Marseille va diffuser deux matchs amicaux sur Twitch

Pour sa rentrée, l’Olympique de Marseille va diffuser ses deux premiers matchs amicaux en direct sur Twitch.

Plébiscité par les joueurs de jeux vidéo depuis plusieurs années pour « live streamer » leurs exploits gaming, Twitch ne se contente plus uniquement aujourd’hui de cette communauté spécifique. Plateforme de streaming appartenant à Amazon, Twitch attire aujourd’hui la convoitise en se positionnant comme un support très intéressant pour de nombreuses organisations souhaitant s’adresser un public jeune, les célèbres Millenials.

Après la NFL ou encore la Premier League, Twitch va donc diffuser deux matchs en direct de l’OM contre le FC Pinzgau et le SV Heimstetten. Deux rencontres amicales qui seront à suivre sur la chaîne Twitch du club phocéen.

« C’est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d’un club de Ligue 1 sur sa plateforme » commente Corentin Dubois, Partnership Manager chez Twitch, dans un communiqué. « Nous sommes très fiers d’accompagner l’Olympique de Marseille dans ses matchs de préparation pour la prochaine saison. Les fans de football ont pu suivre leurs stars préférées sur Twitch pendant le confinement et peuvent continuer de supporter leurs clubs sur la plateforme. »

Les matchs seront à suivre dimanche 19 juillet (FC Pinzgau – 3ème division Autrichienne) à 18h30 et le mercredi 22 juillet (SV Heimstetten – club de 4ème division allemande) à 19h.

« L’OM compte se connecter toujours plus avec un public jeune et très actif sur les réseaux sociaux. »

« L’Olympique de Marseille continue d’innover sur le Digital et est fier d’être une nouvelle fois un pionnier en diffusant ses 2 premiers matchs amicaux sur Twitch, plateforme que nous allons activer de plus en plus dans les prochains mois » ajoute Hervé Philippe, Chief Marketing & Media Officer de l’OM. « Après TikTok, rejoint très tôt dès janvier 2019, puis Snapchat Shows en février 2019, l’OM compte se connecter toujours plus avec un public jeune et très actif sur les réseaux sociaux. Le football et l’OM sont devenus rapidement des thèmes très recherchés et commentés sur ces plateformes. Il est donc logique d’y participer avec créativité et interactivité. »