Plan de relance – La FFT va organiser 6 tournois de Padel pour une dotation totale de 26 400€

Il y a quelques jours, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé l’organisation de 6 tournois de padel à destination des meilleurs éléments français. Une initiative qui distribuera 26 400€ de dotations financières.

Dans la continuité du plan de soutien et de relance de 35 millions d’euros mis en place par la FFT, la fédération va soutenir la pratique du padel par les meilleurs joueurs et joueuses tricolores avec la création de six tournois de Padel P2000 entre le mois d’août et le mois de décembre 2020.

Dans le détail, la FFT prend en charge le prize money de 4 400€ pour chaque tournoi, réparti à parts égales pour les épreuves masculines et féminines. La paire vainqueur remportera 1000€, la paire finaliste 600€ et les paires demi-finalistes 300€.

« Grâce à l’organisation de six tournois P2000 féminins et masculins, les meilleurs joueuses et joueurs français de la discipline vont pouvoir reprendre la compétition au plus haut niveau et gagner des points pour le classement français » précise la FFT dans un communiqué. « Avec son maillage territorial, ces six tournois seront l’occasion de soutenir les clubs d’accueil dans la reprise d’activité. Ainsi la FFT aide les clubs affiliés et habilités de Padel, chaînons essentiels au plus proche des pratiquants » En France, il y aurait environ 70 000 joueurs de padel en France pour plus de 700 terrains.

Le calendrier des 6 tournois de padel

1/ Du 21 au 23 Août au TC du Mas à Perpignan (Ligue Occitanie),

2/ Du 11 au 13 septembre au club Les Pyramides au Port Marly (Ligue Ile-de-France),

3/ Du 25 au 27 septembre au Toulouse Padel Club (Ligue Occitanie),

4/ Du 9 au 11 octobre à El Padel Club de Wambrechies (Ligue Hauts-de-France),

5/ Du 23 au 25 octobre au Padel Horizon de Sucy-en-Brie (Ligue Ile-de-France),

6/ Du 4 au 6 décembre au Big Padel à Mérignac (Ligue Nouvelle-Aquitaine).