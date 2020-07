New Balance dévoile le nouveau maillot domicile du LOSC pour la saison 2020-2021

Hier, New Balance Football a dévoilé le nouveau maillot domicile du LOSC pour la saison 2020-2021. Un lancement soutenu par la campagne « We are the new blood ».

Dans le détail, ce nouveau maillot rouge et relevé par un large scapulaire bleu et blanc. « Jeunesse et dynamisme sont les moteurs du Club et de la ville, il était donc important pour nous de créer un kit conçu pour la performance, mais avec un look moderne dans lequel autant les joueurs que les supporters se sentiront fiers. » commente Kenny McCallum, le Directeur Général de New Balance Football, dans un communiqué.

Sur ce maillot, les supporters du LOSC retrouveront notamment la mention « Nous sommes les Dogues » cousu à l’envers du maillot ou encore « Dogues » directement sur le col de nuque. Comme depuis un an, c’est l’enseigne Boulanger qui sera le sponsor maillot principal.