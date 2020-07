Puma dévoile le nouveau maillot domicile de Manchester City pour la saison 2020-2021

Ce matin, Puma dévoile le nouveau maillot domicile de Manchester City pour la saison 2020/21. Le nouveau kit sera porté par les Citizens samedi pour la 1/2 finale de la FA Cup contre Arsenal.

Concernant le look du jersey, l’équipementier et le club de Premier League se sont inspirés des mosaïques du quartier nord de Manchester.

« Art, industrie, football, musique, mode, bruit, couleurs : tout cela fait partie de l’ADN de Manchester. Les mosaïques qui dansent sur les murs de la ville célèbrent cette culture, dans toute sa diversité. Importantes dans l’histoire de Manchester, les premières mosaïques remontent à près d’un siècle, avec des créations originales ornant le fronton des portes du Maine Road Stadium. Aujourd’hui, la tradition se poursuit : de nombreuses légendes du club ont été immortalisées sous forme de mosaïques à l’Académie de football de la ville, pour inspirer une nouvelle génération de joueurs » précise le communiqué.

From the City, by the City, for the City.

Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎

Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc

🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9

— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020