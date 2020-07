L’AC Milan signe un partenariat « Entertainment et Lifestyle » avec Roc Nation (Jay-Z)

La semaine dernière, l’AC Milan a annoncé la signature d’un partenariat avec la société Roc Nation appartenant à Jay-Z.

Dans le cadre de cet accord, Roc Nation et le club de Série A travaillerons conjointement sur de nombreuses initiatives « sport, lifestyle et entertainment » autour de la philanthropie, la musique, le merchandising, le digital, le développement commercial…

Un partenariat qui devrait permettre à l’AC Milan, club équipé par Puma, une marque proche de Jay-Z, de travailler un peu plus son image de marque globale et lifestyle et de lui assurer un positionnement marketing affirmé pour les années à venir.

« L’AC Milan a toujours cherché à repousser les limites et à faire les choses différemment » commente Casper Stylsvig, Directeur des ventes du club, dans un communiqué. « Ce partenariat ambitieux nous aidera à mettre en valeur la puissance des marques AC Milan et Roc Nation à travers le sport, le divertissement et le lifestyle et nous offrira de nouvelles possibilités d’engager nos fans et nos partenaires du monde entier. Nous avons montré un aperçu de ce dont nous sommes capables en organisant l’événement « From Milan with Love » dans des circonstances extrêmement difficiles et j’ai hâte de continuer sur cette lancée. «