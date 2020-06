Merchandising – Le PSG et Fanatics élargissent leur partenariat en signant un contrat record

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain et Fanatics ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat d’une durée de 10 ans soit jusqu’en 2030.

L’objectif ? Tripler au minimum le volume d’activité du club dans le commerce en ligne au cours des 36 prochains mois.

Selon CNBC, le spécialiste du merchandising de produits sous licence signe son plus gros contrat jamais signé avec un club.

« Ce contrat vient prolonger et élargir dans des proportions considérables l’accord précédent entre les deux groupes, qui se limitait au commerce en ligne » précise le communiqué. « En vertu de ce nouvel engagement, Fanatics obtient un ensemble de droits encore plus complet dans le commerce en ligne, ainsi que de nouveaux droits de fabrication et la gestion de la globalité du programme de licences du club pour les vêtements, casquettes/bonnets et autres objets dérivés. L’éventail de produits proposé aux fans du PSG et aux boutiques dédiées du PSG s’en trouvera ainsi enrichi ».

En renforçant sa collaboration avec la société américaine, le PSG devrait donc logiquement booster ses revenus merchandising à travers le monde, Fanatics étant également bien présent en Asie et en Europe. « Aujourd’hui, l’enjeu concerne le développement à l’international » explique Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain au Parisien. « Fanatics va nous permettre de trouver de nouveaux clients et aussi, des fournisseurs qui ont déjà fait leurs preuves. Car il nous faut trouver des produits adaptés aux marchés locaux. Nous avons 110 à 120 licences, essentiellement européennes. Ce chiffre devrait doubler car Fanatics va nous ouvrir son catalogue et nous permettre d’aller chercher de nouveaux licenciés. Il est important d’unir nos forces à l’heure où les habitudes de consommation se transforment à grande vitesse et où le marché évolue au quotidien ».

Dans le cadre de ce nouvel accord, Fanatics aura donc l’exclusivité de l’exploitation des opérations de commerce en ligne du PSG ainsi que les droits de licence principal pour l’intégralité de son portefeuille d’articles de merchandising (en dehors des produits Nike et des autres initiatives de co-branding).

Pour rappel, Fanatics travaille avec les principales organisations sportives à travers le monde dont la NFL, la NBA, la NHL, la MLB, la NCAA, le PGA Tour, la F1, la NASCAR ou encore la MLS. Ces dernières semaines, Fanatics a notamment collaboré à la commercialisation de masques de protection aux couleurs de nombreuses franchises du sport nord américain.