Le CNOSF lance la plateforme « Mon club près de chez moi »

Hier, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a présenté la nouvelle plateforme « Mon club près de chez moi » visant à référencer les clubs sportifs partout en France.

En partenariat avec la société Be Sport, le site (une carte de la France) « vise à faciliter l’accès de tous les Français aux clubs sportifs amateurs, à la pratique sportive en général, et s’inscrit dans l’héritage de Paris 2024, dans l’optique de « faire de la France une Nation sportive » » précise le communiqué.

Pour son lancement, la plateforme recense plus de 145 000 clubs sportifs. « Très rapidement de nouvelles catégories de recherche adaptées aux usages, comme le sport-santé, le sport scolaire ou encore le sport en entreprise seront développées en partenariat avec les Fédérations sportives françaises dans le cadre du laboratoire d’innovation et de recherche (LAB) créé par le CNOSF et Be Sport en octobre 2019 » ajoute le communiqué.

« Après cette période difficile nous espérons très vite, dès cet été et surtout à la rentrée en septembre, que les Français viennent se réinscrire dans les associations sportives. »

« Cette nouvelle plateforme est ce qu’il manquait au sport français pour mettre en relation les pratiquants, ceux qui ne pratiquent pas encore, ceux qui ont envie d’intégrer un club avec l’association la plus proche de chez soi pour pouvoir rencontrer d’autres personnes qui partagent la même passion » précise Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, dans un communiqué. « Dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, ce que nous voulons c’est beaucoup plus de pratiquants en France. Après cette période difficile nous espérons très vite, dès cet été et surtout à la rentrée en septembre, que les Français viennent se réinscrire dans les associations sportives. »