Stellantis a officialisé l’arrêt immédiat du programme endurance de Peugeot. Citroën et Opel quitteront également la Formule E en 2027, dans le cadre d’un recentrage stratégique du groupe automobile.

Peugeot ne participera pas aux 24 Heures du Mans 2027. Le groupe Stellantis a officialisé, ce lundi 23 novembre, l’arrêt immédiat du programme d’endurance du constructeur français. Une décision brutale, alors même que la nouvelle version de son Hypercar 9X8 était quasiment prête pour la prochaine saison du WEC.

Peugeot n’est pas la seule marque concernée. Citroën et Opel quitteront également la Formule E à l’issue de la saison 2027, en juillet prochain.

Dans un contexte économique difficile pour l’industrie automobile, Stellantis souhaite recentrer ses activités « sur la compétition-client et le développement de véhicules hautes performances ». Le groupe privilégiera désormais la commercialisation de voitures de course auprès d’écuries privées et le développement de modèles sportifs de série.

50 à 70 millions d’euros d’économie

Le retrait de Peugeot du championnat du monde d’endurance devrait permettre à Stellantis d’économiser entre 50 et 70 millions d’euros.

Sur le plan social, la direction assure vouloir préserver les quelque 210 emplois permanents du site de Versailles-Satory, notamment grâce à des reclassements. Des incertitudes subsistent toutefois concernant les prestataires extérieurs.

Ce désengagement rappelle celui de janvier 2012, lorsque Peugeot avait déjà quitté brutalement l’endurance. Depuis son retour dans la discipline en 2022, le constructeur français avait décroché quatre podiums, sans toutefois remporter la moindre course.

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