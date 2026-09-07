Maillots de Messi et Zidane, casque de Tom Brady, combinaison de Leclerc ou encore tenue de Wembanyama : le sport a largement alimenté les tombolas du ZEvent 2026.

Le sport a encore pesé lourd dans le succès du ZEvent 2026. Parmi les nombreux lots mis en jeu par les streamers, plusieurs objets directement liés à de grandes figures sportives ont attiré l’attention des donateurs.

Chez Mastu, les participants pouvaient notamment tenter de repartir avec un maillot du FC Barcelone dédicacé par Lionel Messi.

🐐 LIONEL MESSI Son maillot légendaire dédicacé va être à gagner dans la tombola de Mastu 🤯 PRÉPAREZ LES CARTES BLEUES !!! 💳 pic.twitter.com/1mDKzmPIQ9 — Actu2Twitch (@Actu2Twitch) September 6, 2026

Du côté de Domingo, la liste était encore plus fournie : maillot du Real Madrid signé Zinédine Zidane, maillot des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, combinaison de Charles Leclerc, maillot de bain et bonnet de Léon Marchand, ou encore casque de Tom Brady.

Voici la prog des lots de la ✨ Tombola des Légendes ✨ à gagner sur mon stream jusqu’à la fin de la journée ! pic.twitter.com/wXxchgOUsP — PA 🕺🏻 (@Domingo) September 6, 2026

D’autres objets liés à Paul Seixas, aux frères Lebrun, à l’équipe de France de volley ou à l’escrimeuse Manon Apithy faisaient également partie des lots.

Plus de 32 millions d’euros récoltés

Cette forte présence du sport illustre une nouvelle fois sa place dans l’écosystème du ZEvent, aussi bien comme levier d’attractivité que comme moteur de dons. L’édition 2026 a finalement permis de récolter 32,89 millions d’euros, soit quasiment le double du précédent record.

Les tombolas ont donc transformé des pièces de collection en véritables accélérateurs de générosité.

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