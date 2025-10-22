Running : le classement des chaussures les plus populaires

Après la fin des grandes vacances et la reprise des courses, nombreux sont les coureurs qui s’interrogent sur le choix de leur nouvelle paire de running. À six mois du marathon de Paris, les entraînements peuvent déjà commencer… avec de nouvelles chaussures.

En salle comme en extérieur, il est essentiel de trouver la chaussure adaptée à son pied pour progresser. Face à la multitude de modèles disponibles pour le running, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Pour guider les amateurs de course, JD Sports France dévoile le classement des chaussures de running les plus populaires du moment.

Les tendances du mois montre que le running est en pleine effervescence. À partir des données issues de Google Trends et de ses propres recherches internes, JD Sports France a observé une nette progression des requêtes liées à la course à pied. Les recherches pour « Quelles chaussures de course ? » ont bondi de 177 % en septembre, signe d’un engouement fort à l’approche de la saison automnale. Certaines paires tirent particulièrement leur épingle du jeu.

On Running Cloudswift : la confirmation suisse

En tête du classement, la On Running Cloudswift affiche une envolée de +600 % de recherches sur le site du distributeur de produits sportifs. La marque suisse, qui s’impose désormais comme une référence sur le marché du running, continue d’attirer l’attention. La Cloudswift séduit grâce à la technologie CloudTec, un système d’amorti maison conçu pour offrir « des atterrissages en douceur et des poussées pleines d’énergie », selon la marque helvète. JD Sports souligne également « sa sensation de bascule vers l’avant, qui favorise une foulée fluide et dynamique, idéale pour un marathon comme celui de Paris ».

Autre modèle plébiscité, la On Running Cloudtilt, qui figure dans le top 5 avec une hausse de 132 % des recherches en septembre. Une trajectoire ascendante qui confirme la popularité croissante de la marque helvète, aussi bien chez les coureurs confirmés que chez les débutants.

Nike Pegasus 41 et Vomero Plus : les incontournables

Indétrônable, Nike conserve une place de choix avec sa Pegasus 41, deuxième du classement. Avec plus de 500 % de recherches supplémentaires, la chaussure séduit par sa légèreté, sa respirabilité grâce au mesh tissé monobloc, et son style affirmé, rose flashy pour les femmes, noir sobre pour les hommes. JD Sports la décrit comme « un intemporel revisité pour plus de confort », grâce notamment à « son rembourrage moelleux autour du col, de la languette et de la semelle intérieure ».

La Nike Vomero Plus complète le podium. Dotée d’une mousse ZoomX sur toute la longueur, elle allie confort et retour d’énergie maximal. Sa popularité grimpe elle aussi rapidement, avec une progression de 132 % des recherches.

Être flashy avec les Adidas Evo SL

Du côté d’Adidas, la Evo SL mise autant sur la performance que sur le design. « Les coloris vifs séduisent, car ils améliorent la visibilité et la sécurité lors des sorties hivernales. Les coureurs recherchent aujourd’hui des chaussures performantes et stylées, capables de refléter leur personnalité », explique JD Sports France. Un pari réussi pour la marque aux trois bandes, qui continue d’associer innovation technique et esthétique soignée.

Des autres recherches plus surprenantes

Mais l’essor du running s’accompagne aussi de quelques revers. Les recherches Google pour « périostite tibiale » ont bondi de 376 % sur le dernier mois. Cette blessure fréquente, qui touche près d’un coureur sur cinq, peut nécessiter jusqu’à huit semaines de récupération. Si le running séduit toujours plus d’adeptes, il rappelle aussi l’importance de l’équipement et de la prévention.