« Nous voulons cet effet wow lorsque vous entrez dans le stade » – Un cube vidéo à l’entrée du futur stade du New York City FC

Comme annoncé il y a près d’un an, le club de MLS du New York City FC va entamer la construction de son futur stade dans les mois à venir. Il y a quelques jours, la franchise a annoncé l’installation d’un cube vidéo de 3 350 mètres carrés d’écrans LED à l’entrée principale du stade, avec la volonté d’offrir une expérience immersive de premier plan. « Nous voulons cet effet wow lorsque vous entrez dans le stade » a expliqué Brad Sims, le PDG du New York City FC, à MLSsoccer.com. Suite au vote unanime du conseil d’urbanisme de New York en faveur de la création de ce stade de 25 000 places situé à Willets Point, l’équipe de soccer américaine a récemment dévoilé de nouvelles images du projet « Welcome Home ». Un projet comprenant également 2 500 unités de logement 100 % abordables, une nouvelle école primaire publique de 650 places un hôtel, des boutiques, le tout ajouté à 40 000 mètres carrés d’espace public.

« The Cube » sera bel et bien la pièce maîtresse de ce projet, une entrée principale immersive de plus de 7 étages de hauteur. Elle promet d’être une caractéristique frappante, servant à la fois de point de repère central pour les spectateurs et de véritable toile pour un spectacle technologique novateur dans le monde du football.

Un projet « à l’américaine » qui verra bel et bien le jour pour pas moins de 780 millions de dollars, c’est le prix que devra payer le New York City FC pour enfin posséder son propre stade. Depuis la création du club, ils ont dû disputer de nombreux matchs dans les arènes des New York Yankees et des New York Mets.

A lire aussi