Infosys prolonge avec l’ATP Tour jusqu’en 2026

Partenaire de l’ATP Tour depuis 2015, Infosys a prolongé son contrat pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

« Au fil des années, l’expertise d’Infosys en matière d’IA, de technologie et son engagement en matière de développement durable ont permis de développer des innovations révolutionnaires pour les joueurs et les fans » explique Daniele Sano, Chief Business Officer de l’ATP, dans un communiqué. « Cette expertise a également fait croître le nombre de fans de tennis à travers le monde. Aussi, grâce à l’ATP Carbon Tracker, Infosys nous a aidés à relever un défi et à inspirer des choix plus responsables pour l’avenir ».

Infosys et l’ATP suivent notamment l’empreinte carbone des joueurs avec « ATP Carbon Tracker ». Plus de 200 joueurs se sont inscrits sur la plateforme en 2023, 6,55 millions de kilomètres ont ainsi été enregistrés dans le cadre de leurs déplacements. Cette innovation technologique continuera d’accompagner l’ATP pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040.