Best Practice – Mastercard offre le sponsoring manche du New York City FC (MLS) à une petite entreprise

Partenaire de la franchise MLS du New York City FC, Mastercard a décidé d’offrir une forte exposition à une petite entreprise dans le cadre d’une activation dédiée.

Il y a quelques mois, Mastercard et le NYCFC lançaient un concours dédié aux petites entreprises leur offrant la possibilité de devenir partenaire officiel « small business » du club. Sur le papier, Mastercard proposait notamment de la visibilité sur la panneautique LED du stade ou encore sur les réseaux sociaux du club. De quoi soutenir l’activité de commerçants touchés par la crise de la COVID-19.

Au final, New York City FC et Mastercard ont décidé d’aller plus loin en mettant à disposition la manche du maillot du club pour le reste de la saison 2021. Une bonne nouvelle gardée secrète jusqu’à hier et l’annonce de la société retenue. Il s’agit d’un chocolatier du Bronx, Sol Cacao. Un moment « Priceless » pour la société habituée ces dernières années à faire vivre des émotions fortes autour du sport.

Pour les matchs de Major League Soccer à venir, NYCFC aura donc pour sponsor manche Sol Cacao. Notons que le logo de Mastercard est également floqué en plus petit en dessous du logo de Sol Cacao. Pour Mastercard, cette activation sponsoring semble idéale pour vanter ses services à destination des entreprises et donner du sens à son partenariat avec la franchise. Un sponsor maillot qui raconte une histoire et qui permet à Mastercard d’aller plus loin que le simple affichage de son logo.

« Alors que nos commerces locaux continuent de faire face à des défis sans précédent en raison de la pandémie, nous restons déterminés à aider et fournir les outils et les ressources nécessaires, non seulement pour survivre mais aussi pour prospérer », précise Cheryl Guerin, vice-présidente marketing et communication de Mastercard, dans un communiqué.

Working with @Mastercard, @NYCFC is once again using their resources to support small businesses by designating @SolCacao an official small business of NYCFC, an unheralded initiative in the world of major sports. pic.twitter.com/0N1oyqPQs7 — Rafael Salamanca, Jr (@Salamancajr80) May 10, 2021

Pour rappel, un autre géant du paiement, Paypal, va lui aussi soutenir les petites entreprises à travers un partenariat d’une équipe MLS. Détenteur du Naming du stade des San Jose Earthquakes depuis cette saison, Paypal a également décidé d’offrir de la visibilité aux petites entreprises lors de chaque match au Paypal Park.L’occasion pour PayPal de nourrir ses activations et son storytelling.

NYCFC x Mastercard : City Assist