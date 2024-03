Un contrat sponsoring record pour la WWE avec la boisson Prime ?

Il y a quelques jours, la WWE a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la boisson Prime Hydration lancée par les youtubeurs Logan Paul et KSI.

Déjà partenaire de l’UFC, le rapprochement entre la WWE et l’UFC qui appartiennent désormais à TKO Group Holdings a t-il favorisé ce deal entre Prime et la célèbre organisation de catch ?

Dans le détail, Prime devient le Partenaire officiel des boissons d’hydratation de la WWE. La marque devient également le premier sponsor à apparaître au centre du ring.

« Une exposition et une intégration », au global, « sans précédent ». Le logo Prime sera donc bien visible lors de certains évènements de l’organisation. Un contrat de sponsoring annoncé comme le plus important de l’histoire de la WWE selon Fox Business.

« Ce que Logan et son équipe ont construit en peu de temps est phénoménal et nous sommes ravis de contribuer à présenter PRIME Hydration lors de nos plus grands événements », a déclaré Paul Levesque, directeur du contenu de la WWE et ancien catcheur connu sous le nom de « Triple H ».

« Combiner deux de mes plus grandes réalisations en un seul partenariat à élimination directe est un rêve devenu réalité », explique Logan Paul, cofondateur de PRIME et également catcheur, dans un communiqué. « Chez PRIME, nous avons travaillé incroyablement dur pour créer une marque qui révolutionne l’industrie des boissons et il est temps d’unir nos forces avec le leader mondial du divertissement sportif. »

En Europe, la boisson a récemment annoncé un partenariat avec le Borussia Dortmund.

