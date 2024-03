Le classement des 50 athlètes les mieux payés de tous les temps (Sportico 2024)

La question revient sans cesse et intéresse toujours les passionnés de sport. Qui sont les sportifs qui gagnent le plus d’argent, ou en on gagné le plus ?

Sans tomber dans le « voyeurisme », la question de l’argent et des salaires chez les sportifs est de plus en plus traité par les médias.

Il y a quelques jours, le média américain Sportico a dressé son classement des 50 athlètes les mieux payés de l’histoire, basé sur des critères bien précis et établi via des conversations avec des initiés de l’industrie, le travail des journalistes et des estimations historiques, notamment Forbes et Sports Illustrated.