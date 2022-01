Sponsoring – La marque de lunettes Oakley recrute Kylian Mbappé comme nouvel ambassadeur

Aujourd’hui, la marque de lunettes Oakley a officialisé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel avec Kylian Mbappé.

L’actuel joueur du PSG sera notamment mis en avant par la marque pour promouvoir sa collection de lunettes lifestyle dont le modèle Kato (270€). Pour accompagner cette annonce, Oakley a dévoilé sa nouvelle campagne de marque « Be Who You Are » mettant en scène Mbappé et son parcours.

« Vous avez vraiment l’impression d’être un superhéros quand vous portez une paire de Kato ! »

« Tout le monde sait ce que représente le football pour moi. Maintenant, je suis très heureux de collaborer avec une marque qui veut raconter mon histoire en dehors du terrain et m’aider à inspirer les jeunes du monde entier » précise Kylian Mbappé, dans un communiqué. « J’incarne les valeurs Oakley de multiples façons – l’esprit novateur et l’envie d’apporter un changement positif. Le message « Be Who You Are » résonne très fortement en moi et je tiens à véhiculer cette conviction que nous devons rester fidèles à nous-mêmes et que nous devons avoir confiance en nous et en l’autre. Et bien sûr, les lunettes sont super cool – vous avez vraiment l’impression d’être un superhéros quand vous portez une paire de Kato ! »

En devenant partenaire de Kylian Mbappé, Oakley rejoint d’autres marques comme Nike, Dior, Hublot, Bulk ou encore EA Sports qui ont elles aussi décidé de miser sur l’image de l’international français.

« Nous vivons dans un monde qui nous invite sans cesse à considérer les athlètes comme des idoles invincibles », ajoute Caio Amato, Directeur marketing international chez Oakley. « Cependant, chez Oakley, nous pensons que les sportifs ne se mesurent pas seulement à la performance physique, à leur vitesse ou à leur précision, mais également à la force de leur cœur, à leur générosité et à leur empathie. Et c’est ce que Kylian représente pour nous : une personne remarquable qui comprend son rôle au-delà du sport – pour mener et pour inspirer les générations futures à croire en elles et à rester ce qu’elles sont. »