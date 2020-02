La Formule 1 casse les prix de l’abonnement de son offre OTT « F1 TV Pro » pour la saison 2020 (y compris en France)

Lancée il y a deux ans par les nouveaux propriétaires de la Formule 1 Liberty Media, l’offre de streaming F1 TV revient pour la saison 2020 avec des tarifs très attractifs.

Pour enrichir l’expérience des fans, séduire les plus jeunes et répondre aux évolutions de consommation du spectacle sportif, les dirigeants de la Formule 1 ont lancé une offre OTT dans la lignée de ce que propose le NBA League Pass ou le NFL Game Pass.

Accessible en France malgré le contrat de diffusion entre Canal+ et la F1 prolongé jusqu’au moins 2022, la plateforme over the top (OTT) F1 TV voit son prix passer de 190€ à 64,99€ par an ! Mieux, pour cette saison 2020, un tarif early bird est proposé avec -25% (valable jusqu’au 28 février) soit 48,75€ !

Accessible depuis smartphone, tablette et ordinateur, F1 TV Pro propose toutes les séances des Grands Prix, toutes les caméras embarquées des pilotes, les radios ainsi que toutes les fonctionnalités du chronométrage en direct. Le canal « Pit Lane » propose également en exclusivité du contenu immersif.

Sur les réseaux sociaux, certains pointent encore des problèmes techniques du service OTT qui propose de suivre les essais de pré-saison.

2 years in and your service is still horrid, please fix this or make your premium service free to access since it doesn’t work more than half the time. Often during live instances. @F1Help #F1TVPro #F1Testing pic.twitter.com/MUQlkcTXNA — SennaHamilton (@SennaHamiltonF1) February 19, 2020

https://twitter.com/furanity/status/1230634741285707776