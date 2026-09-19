Au lendemain de l’annonce de son arrivée chez On, Kylian Mbappé a publié une lettre pour remercier Nike. Une collaboration débutée alors que le Français n’avait que 7 ans.

Vingt ans de collaboration ne se referment pas sans un dernier message. Au lendemain de l’annonce de son départ chez On, Kylian Mbappé a publié une longue lettre sur ses réseaux sociaux pour remercier Nike, son équipementier depuis l’enfance.

« J’avais 7 ans quand cette histoire a commencé », rappelle l’attaquant du Real Madrid. De Bondy à l’équipe de France, en passant par ses débuts professionnels et son titre de champion du monde en 2018, Nike a accompagné toutes les étapes de sa carrière.

« Nous avons créé des chaussures qui racontaient mon histoire »

Une relation qui s’est aussi matérialisée par plusieurs modèles de chaussures conçus autour de son histoire. « Nous avons créé des chaussures qui racontaient mon histoire, mes rêves, mes origines », souligne Mbappé, fier de les avoir ensuite vues « aux pieds de millions d’enfants ».

Le Français remercie également les équipes de la marque qui ont cru en lui avant son explosion au plus haut niveau. « Une histoire comme celle-là ne s’efface pas parce qu’elle s’arrête », écrit-il.

Après vingt années chez Nike, Mbappé va désormais ouvrir un nouveau chapitre avec On. Il s’est engagé pour dix ans avec la marque suisse, dont il devient également actionnaire, avec l’ambition de participer au développement de sa future gamme dédiée au football.

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