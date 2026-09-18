C’est un transfert majeur sur le marché des équipementiers. Après toute une carrière chez Nike, Kylian Mbappé rejoint On pour dix ans et accompagnera son arrivée dans le football.

L’un des visages les plus importants de Nike dans le football change de camp. Kylian Mbappé quitte son équipementier historique pour rejoindre On, la marque suisse qui profite de cette signature pour faire une entrée remarquée sur le marché du ballon rond.

Arrivé au terme de son contrat avec Nike le 31 juillet, l’attaquant du Real Madrid s’engage pour dix ans comme ambassadeur mondial de On. Selon L’Équipe, le Français devient également actionnaire de l’entreprise, au même titre que Roger Federer. Le montant de l’accord n’a toutefois pas encore été dévoilé.

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« Je veux apporter mon expérience et ma vision »

Le partenariat dépassera largement le simple port de crampons. Mbappé participera aux tests et au développement des futures chaussures et collections de football de la marque. « Je veux apporter mon expérience et ma vision à ce que nous créons, repousser les limites grâce à l’innovation », explique le capitaine des Bleus.

Pour On, fondée en 2010 et jusqu’ici principalement implantée dans le running et le tennis, l’opération marque le lancement d’une véritable offensive dans le football. La marque recrute parallèlement Thierry Henry comme directeur du football. L’ancien international français participera au développement des produits et à la relation avec les athlètes.

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Gros coup dur pour Nike

Les premières chaussures de Mbappé s’appuieront notamment sur la technologie LightSpray, permettant un assemblage sans colle. Aucun produit On Football ne devrait toutefois être commercialisé avant 2027.

Le départ constitue surtout un coup important pour Nike, qui accompagnait Mbappé depuis son plus jeune âge et en avait fait l’une de ses principales figures mondiales. La marque américaine conserve néanmoins plusieurs stars, dont Erling Haaland et Vinicius Junior, ainsi que l’équipe de France, sous contrat jusqu’en 2034.

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