Netflix consacrera une série documentaire à Mike Tyson. Disponible le 13 octobre, « TYSON » reviendra en quatre épisodes sur la carrière et la vie mouvementée du boxeur américain.

Mike Tyson va raconter lui-même son histoire sur Netflix. La plateforme diffusera à partir du 13 octobre « TYSON », une série documentaire en quatre épisodes d’une heure consacrée à l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de la boxe.

Réalisée par Floyd Russ, la production retracera le parcours d’ »Iron Mike », de son enfance à Brooklyn à son ascension jusqu’au titre mondial des poids lourds.

The “Baddest Man on the Planet” is ready to tell his story. Mike Tyson shares it all in TYSON, a new four-part documentary series premiering October 13. pic.twitter.com/EAvvfemnTb — Netflix (@netflix) September 17, 2026

Son passage en prison, ses addictions…

Devenu le plus jeune boxeur à décrocher une ceinture mondiale dans cette catégorie, l’Américain reviendra également sur les épisodes plus sombres de sa vie.

Ses addictions, son passage en prison ou encore les conséquences de sa notoriété seront notamment abordés. La série reviendra également sur son célèbre combat face à Evander Holyfield en 1997, marqué par les morsures de Tyson aux oreilles de son adversaire. Netflix promet ainsi d’explorer « l’homme derrière la légende ».

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