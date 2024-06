Red Bull-BORA-hansgrohe dévoile son nouveau maillot à l’occasion du Tour de France 2024 et accueille BOSS comme nouveau sponsor

A l’occasion du Tour de France 2024, l’équipe cycliste Red Bull-BORA-hansgrohe a dévoilé les nouveaux maillots de ses coureurs et de son leader Primož Roglič conçus par l’équipementier Sportful.

Nouvel investisseur de l’équipe dirigée par Ralph Denk, Red Bull apparaît désormais dans le nom de l’équipe (co-naming) ainsi que sur les maillots, les vélos (Specialized) et les casques. En parallèle, la marque BOSS devient également partenaire de l’équipe et sera visible sur les manches des maillots et sur la face avant. Pour rappel, BOSS est également partenaire de l’équipe Tudor.

La présentation des nouvelles couleurs de l’équipe a eu lieu à Salzburg au Red Bull Hangar-7.

Pour l’occasion, Anton Palzer a réalisé une vidéo dans laquelle il se retrouve nu avant d’enfiler ses nouvelles couleurs.

En tant que sponsor officiel de l’équipe et partenaire de vêtements de mode, BOSS fournira aux membres des tenues « athleisure » avec sweats à capuche, vestes, T-shirts, shorts, chemises, doudounes, gilets, etc.

A lire aussi