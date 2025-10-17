Oney & Decathlon modernise l’assurance sport en Europe

Oney – banque européenne spécialisée dans le paiement, le financement, les assurances et la lutte contre la fraude – s’associe à Decathlon pour révolutionner l’assurance affinitaire sur le marché européen du sport.

Ce partenariat stratégique vise à simplifier l’expérience client en regroupant assurance et financement auprès d’un seul interlocuteur, grâce à la collaboration des filiales spécialisées :

ICI et Oney Insurance pour Oney.

Decathlon Insurance.

Evy, expert en solutions d’assurance pour les distributeurs.

Decathlon, avec l’expertise d’Oney et d’Evy, propose ainsi une offre d’assurance affinitaire entièrement omnicanale. Les clients peuvent souscrire en magasin, sur les sites Web de l’enseigne ou via une plateforme post-achat dédiée, qui permet même d’assurer des articles sportifs achetés ailleurs.

Dans les faits, cette approche centralisée garantit simplicité et cohérence, avec une gestion unifiée des besoins en assurance et financement. Les parcours, conçus pour être intuitifs, offrent une réactivité exceptionnelle : 95 % des demandes de prise en charge sont en effet traitées en moins de 24 heures.

Des assurances plus complètes et écoresponsables

Ce partenariat vise à accompagner les sportifs à chaque étape de leur pratique en proposant une gamme complète d’assurances pour les équipements neufs, d’occasion ou loués (vélos, tentes, paddles, raquettes, montres connectées, etc.). Intégrant les programmes existants de Decathlon et les solutions de financement flexibles d’Oney, ces offres s’adaptent aux besoins de chaque client.

Par ailleurs, la durabilité est à l’honneur : l’assurance privilégie la réparation au remplacement, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements tout en réduisant leur impact environnemental.

Déjà lancé en France, Belgique, Espagne, Portugal et Italie, ce partenariat s’étendra prochainement à d’autres pays européens, renforçant son envergure internationale.