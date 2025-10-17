À neuf jours du départ de la 17e TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie, les skippers sont arrivés au Havre, lançant les festivités. Présentés officiellement ce jeudi, ils attendent le coup d’envoi, prévu dimanche 26 octobre.
Ces derniers jours, les skippers ont profité de conditions météorologiques clémentes, portées par un anticyclone, pour acheminer leurs voiliers vers Le Havre. Les 148 marins engagés dans la TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie ont désormais les yeux rivés sur la ligne de départ, prêts à s’élancer dans cette aventure transatlantique.
La compétition s’annonce intense au sein des quatre classes en lice, avec des duels prometteurs et un niveau particulièrement élevé :
- Dans la catégorie ULTIM, quatre équipages s’élanceront, dont les tenants du titre Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse (Maxi Banque Populaire XI), qui feront face à Tom Laperche et Franck Cammas (SVR-Lazartigue), dominateurs cette saison.
- En Ocean Fifty, dix duos sont en compétition, et il est ardu de désigner un favori. Erwan Le Roux et Audrey Ogereau (Koesio), forts de deux victoires en Grands Prix, partent avec une longueur d’avance. Cependant, le tenant du titre Thibault Vauchel-Camus, associé à Damien Seguin (Solidaires en Peloton), ainsi que Jean-Baptiste Gellée et Matthieu Perraut (Inter Invest), seront de sérieux concurrents.
- Dans la catégorie IMOCA, 18 bateaux prendront le départ, avec une pléiade de prétendants à la victoire. Parmi eux, Sam Goodchild et Loïs Berrehar (MACIF Santé Prévoyance), Yoann Richomme et Corentin Horeau (Paprec Arkéa), Ambrogio Beccaria et Thomas Ruyant (Allagrande Mapei), Jérémie Beyou et Morgan Lagravière (Charal), ou encore Élodie Bonafous et Yann Eliès (Association Petits Princes – Queguiner) pourraient s’illustrer.
- Enfin, les Class40, catégorie la plus représentée, aligneront de nombreux duos compétitifs. Corentin Douguet et Axel Tréhin (Faites un don sur SNSM.Org), Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher (Legallais), Achille Nebout et Gildas Mahé (Amarris), ainsi que les Espagnols Pep Costa et Pablo Santurde del Arco (VSF Sports) font partie des favoris.
Dimanche 26 octobre, dès 10h, les 42 Class40 ouvriront le bal en quittant les pontons, suivis des 10 Ocean Fifty, des 18 IMOCA et des 4 ULTIM. Les départs s’échelonneront toutes les 15 minutes à partir de 14h.
