À neuf jours du départ de la 17e TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie, les skippers sont arrivés au Havre, lançant les festivités. Présentés officiellement ce jeudi, ils attendent le coup d’envoi, prévu dimanche 26 octobre.

Ces derniers jours, les skippers ont profité de conditions météorologiques clémentes, portées par un anticyclone, pour acheminer leurs voiliers vers Le Havre. Les 148 marins engagés dans la TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie ont désormais les yeux rivés sur la ligne de départ, prêts à s’élancer dans cette aventure transatlantique.



La compétition s’annonce intense au sein des quatre classes en lice, avec des duels prometteurs et un niveau particulièrement élevé :