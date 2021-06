Ambush Marketing – Le sosie de Didier Deschamps est de retour chez les poulets fermiers de Loué pour l’Euro 2020

Après le « succès » de sa campagne d’ambush autour de l’image de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2018, la marque de poulet fermier Loué a décidé de renouveler l’opération « sosie » pour l’Euro 2020.

Alors que les Bleus affrontent le Portugal pour le dernier match de poule, les Fermiers de Loué lancent une campagne d’affichage extérieure mettant en avant le célèbre Didier Des Champs.

« Didier éleveur de poulets des champs »

Pour cet Euro 2020 et comme le rapporte France-Bleu, quelques 5 000 affiches seront visibles dans les grandes villes de France. Yves de la Fouchardière, Directeur des Fermiers de Loué, a précisé à France-Bleu que cette campagne d’affichage allait être complété par une vidéo sur le digital qui mettra en avant « une autre vedette, un chien footballeur chez un de nos éleveurs ». Reste à savoir si le chien s’appelle également Didier…

Sur l’affiche de Loué pour cette campagne 2021, la marque met de nouveau en avant Didier, un véritable agriculteur, accompagné des phrases « Didier éleveur de poulets des champs » et « Faites-moi trembler ces filets ».

https://twitter.com/pjthiebaut/status/1407672567247388681

https://twitter.com/FermiersdeLoue/status/1407579172885647363

Une seule question : pourquoi ? pic.twitter.com/Hp6SC9QOH8 — Rémi Jacob (@remijacob) June 23, 2021

Une campagne 2018 à 200 000 euros

Lors de la précédente campagne publicitaire de 2018, Yves de la Fouchardière, Directeur des Fermiers de Loué nous avait précisé avoir déboursé 200 000 euros. « Nous avons mis en scène un éleveur qui se prénomme Didier. La campagne est déclinée en affichage sur les réseaux Clear Channel et JCDecaux pour un total de 5 500 panneaux dans villes de plus de 30 000 habitants et pendant 1 semaine. Au total, cette campagne représente un investissement de 200 000 euros. Notre campagne actuelle n’est pas liée à un moment de consommation particulier, la période estivale est propice aux sourires. »

Il y a quelques jours, c’est Ikea qui a utilisé l’ambush marketing en mettant en scène de manière habile l’affaire « Coca-Cola x Cristiano Ronaldo » avec une publicité d’une bouteille d’eau en verre renommée Cristiano.