[On a testé] « La suite ZZ », l’espace secret de la nouvelle boutique adidas consacré à Zinédine Zidane

Dans son nouveau magasin avenue des Champs-Élysées, adidas rend hommage à Zinédine Zidane avec une pièce spécifique dédiée à sa carrière.

« Ici, on célèbre l’un des plus grands sportifs français pour un moment exclusif avec ce qu’adidas a de meilleur dans le sport et la culture » nous explique-t-on à l’entrée de la suite ZZ. Dans cette pièce d’une trentaine de mètres carrés situé à l’étage du nouveau magasin, de nombreuses archives viennent retracer la carrière de joueur et d’entraîneur de Zidane.

Ballon d’Or, revue de presse, maillots, crampons, ballons… Une tablette repasse même ses plus belles actions et commentaires de ses matchs légendaires. Le but était de rendre hommage au « parrain de la boutique » qui, quand il viendra, aura un lieu rien que pour lui. La suite servira aussi de salle de réception pour les autres athlètes adidas qui viendraient visiter la boutique.

Cette suite peut être visitée gratuitement par le grand public à travers 10 créneaux de 30min par jour à réserver depuis l’application adidas. À l’intérieur, les fans découvriront également certains objets qui rendent hommage aux idoles de jeunesse de Zizou, comme Mike Tyson, Muhammad Ali ou encore Ayrton Senna.

Les plus observateurs remarqueront que le logo Asics, qui équipait les Girondins de Bordeaux quand Zidane y jouait, a été retiré du maillot affiché par adidas dans cette suite. Celui de la Juventus, équipé par Kappa à l’époque, a simplement été retourné de façon à ne voir que le flocage du français.

Cette suite, très lumineuse, est une manière originale de rendre hommage à Zizou, et nous, on a adoré !

